147 погибших и тысячи пропавших без вести в результате ураганов на юге и западе Индии. Власти эвакуировали около 360 тысяч человек.

147 погибших и тысячи пропавших без вести в результате ураганов на юге и западе Индии.Проливные дожди стали причиной наводнений и оползней. Затоплены жилые дома, магазины и дороги. Уровень воды в некоторых районах превышает 2 метра.Власти эвакуировали около 360 тысяч человек. В пострадавших районах ведутся поисково-спасательные работы, передает телеканал "Россия 24".