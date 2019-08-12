В Иркутской области 12 августа местами ожидаются сильные дожди, в северных районах — сильные и очень сильные дожди, ливни, грозы, град. Синоптики также прогнозируют резкий северо-западный ветер с порывами до 15-20 метров в секунду.

В Иркутской области 12 августа местами ожидаются сильные дожди, в северных районах — сильные и очень сильные дожди, ливни, грозы, град. Синоптики также прогнозируют резкий северо-западный ветер с порывами до 15-20 метров в секунду.В этой связи региональный главк МЧС призывает жителей области отказаться от туристических маршрутов в районах, где возможен сход селя, а также скорректировать свои планы о дальних поездках, поскольку на дорогах может ухудшиться видимость. "Если нет экстренной необходимости, постарайтесь не покидать помещения при ухудшении погодных условий", — цитирует сообщение пресс-службы областного управления МЧС "Интерфакс".Этим летом Иркутская область уже пострадала от масштабных паводков. В результате удара стихии погибли 25 человек, еще шесть до сих пор числятся пропавшими без вести. Тысячи людей остались без жилья из-за того, что их дома оказались подтопленными. Больше других пострадал город Тулун, где около 450 домов признаны не подлежащими восстановлению.