В матче пятого тура российской премьер-лиги московский Спартак на выезде обыграл грозненский Ахмат (3:1). Главный тренер красно-белых Олег Кононов поделился впечатлениями от игры своих подопечных.

В матче пятого тура российской премьер-лиги московский "Спартак" на выезде обыграл грозненский "Ахмат" (3:1). Главный тренер "красно-белых" Олег Кононов поделился впечатлениями от игры своих подопечных."Мы провели удачный матч с сильной командой. Настраивались и очень серьезно готовились, потому что знали, что из себя представляет "Ахмат", который довольно мощно начал чемпионат, – приводит слова Кононова пресс-служба "Спартака". – Нам помог первый мяч, после которого мы почувствовали уверенность и доминировали до конца встречи. Довольны игрой. Но важно, чтобы эта уверенность стала стабильной".Напомним, "Спартак" с восемью очками занимает седьмое место в турнирной таблице, а "Ахмат" расположился на десятой строчке, имея в активе на два очка меньше. В следующем туре чемпионата России москвичи 19 августа примут ЦСКА, а грозненцы двумя днями ранее на выезде сыграют с "Зенитом".