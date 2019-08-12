В течение длительного времени во время рабочей смены охранник тайно грузил в автомобиль продукцию организации, а затем вывозил ее с территории предприятия...

«Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Ново-Переделкино г. Москвы задержали подозреваемого в краже из организации по производству пластиковой продукции», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.В полицию поступило сообщение от представителя одной из компаний по изготовлению пластиковой продукции о краже. Заявитель сообщил, что в результате проведенной инвентаризации с территории предприятия пропало более 280 тысяч единиц пластиковых продуктовых контейнеров. Материальный ущерб составил более 20 миллионов рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Им оказался 54-летний москвич.Установлено, что злоумышленник работал в указанной компании охранником. В течение длительного времени во время рабочей смены он тайно грузил в автомобиль продукцию организации, а затем вывозил ее с территории предприятия. Похищенное подозреваемый реализовывал, а вырученными денежными средствами распоряжался по своему усмотрению.Следственным отделением ОМВД России по району Ново-Переделкино г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.В настоящий момент полицейские проводят мероприятия по установлению возможных соучастников противоправного деяния.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93