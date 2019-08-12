Со слов злоумышленника, он ради шутки позвонил в полицию и сообщил о готовящемся противоправном деянии, затем вытащил сим-карту из принадлежащего ему телефона и выбросил её...

Сотрудниками УФСБ России по г. Москве и Московской области совместно с оперативниками уголовного розыска ОМВД России по Тверскому району задержали мужчину, подозреваемого в заведомо ложном сообщении о готовящемся противоправном деянии.В полицию позвонил неизвестный гражданин и сообщил, что на территории г. Москвы возможен террористический акт.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска в Московской области задержали подозреваемого – 31-летнего приезжего мужчину. Со слов злоумышленника, он ради шутки позвонил в полицию и сообщил о готовящемся противоправном деянии, затем вытащил сим-карту из принадлежащего ему телефона и выбросил её, надеясь, что его не найдут.По данному факту Отделением дознания ОМВД России по Тверскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60