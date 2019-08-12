Злоумышленник обнаружил, что потерпевший забыл в замке зажигания ключи от автомобиля и, воспользовавшись этим, похитил автомобиль. Похищенная иномарка изъята...
Сотрудники уголовного розыска ОУР УВД по ЦАО задержали мужчину подозреваемого в хищении автомобиля марки «Хонда Цивик».
В территориальный отдел полиции с заявлением обратился 58-летний житель столицы. Мужчина сообщил, что припарковал принадлежащий ему автомобиль «Хонда Цивик» у своего дома в Большом Факельном переулке, а через некоторое время обнаружил его отсутствие. Материальный ущерб составил 500 тысяч рублей.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на шоссе Энтузиастов задержали подозреваемого – 20-летнего приезжего мужчину. Установлено, что злоумышленник обнаружил, что потерпевший забыл в замке зажигания ключи от автомобиля и, воспользовавшись этим, похитил автомобиль. Похищенная иномарка изъята.
Следствием ОМВД России по Таганскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Пресс-служба УВД по ЦАО
(495) 600-11-60
Пресс-служба УВД по ЦАО
(495) 600-11-60