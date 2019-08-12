Злоумышленник обнаружил, что потерпевший забыл в замке зажигания ключи от автомобиля и, воспользовавшись этим, похитил автомобиль. Похищенная иномарка изъята...

Сотрудники уголовного розыска ОУР УВД по ЦАО задержали мужчину подозреваемого в хищении автомобиля марки «Хонда Цивик».В территориальный отдел полиции с заявлением обратился 58-летний житель столицы. Мужчина сообщил, что припарковал принадлежащий ему автомобиль «Хонда Цивик» у своего дома в Большом Факельном переулке, а через некоторое время обнаружил его отсутствие. Материальный ущерб составил 500 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на шоссе Энтузиастов задержали подозреваемого – 20-летнего приезжего мужчину. Установлено, что злоумышленник обнаружил, что потерпевший забыл в замке зажигания ключи от автомобиля и, воспользовавшись этим, похитил автомобиль. Похищенная иномарка изъята.Следствием ОМВД России по Таганскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60