Грядущие выборы в парламент Белоруссии стали поводом для критики президента страны Александра Лукашенко. Эксперты отмечают, что такой процедуры, предусмотренной конституцией, попросту не существует.

Грядущие выборы в парламент Белоруссии стали поводом для критики президента страны Александра Лукашенко. Эксперты отмечают, что такой процедуры, предусмотренной конституцией, попросту не существует.Многие правозащитники, политологи и разнообразные эксперты отмечают, что Белоруссия не может похвастаться достаточно развитыми демократическими процедурами. Координатор компании по наблюдению на парламентскими выборами в стране юрист Валентин Стефанович и вовсе обмолвился, что называть подобное действие выборами не стоит."Мы всегда наблюдаем за выборами, но называем это административными процедурами формирования органов власти", – цитирует эксперта издание "Завтра твоей страны". При этом Александр Лукашенко, как гарант конституции, а также прав и свобод граждан страны, которую он возглавляет, обязан обеспечивать этот демократический процесс.Однако на выборы, а значит и на самого президента Белоруссии, начинают плевать уже сами избиратели. "Белорусскому сообществу уже наплевать, что там происходит с выборами", – уверен Валентин Стефанович. Тем не менее, добавил он, люди каждый раз сталкиваются с нарушением своих прав во время проведения голосования. В частности, речь идет о том, что людей принуждают ходить на избирательные участки."В стране отсутствует политическая конкуренция и политический плюралистический процесс, который можно назвать выборами", – отметил эксперт. Он добавил, что подобная схема негативно действует не только на оппозицию, но и на сами органы власти.Напомним, ранее эксперты неоднократно подчеркивали, что президенту Белоруссии пора уходить в отставку. По мнению многих специалистов, политик, цепляясь за власть, делает только хуже и мешает развитию своей страны.Глава Белорусского национального конгресса в Гродно Николай Соляник и вовсе заявил, что должна была произойти еще в 2010 году. Дескать, тогда бы политик имел шанс остаться в истории как человек, принесший Белоруссии стабильность, а не застой.