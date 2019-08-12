Биолог назвал певца Оззи Осборна генетическим мутантом. Именно наличие мутировавшего гена позволили Осборну, никогда не отличавшемуся примерным поведением, пережить многолетнее увлечение алкоголем и наркотиками.

Биолог назвал певца Оззи Осборна генетическим мутантом, пишет Daily Mail. Именно наличие мутировавшего гена позволили Осборну, никогда не отличавшемуся образцовым поведением, пережить многолетнее увлечение алкоголем и наркотиками.Исследователи изучили образец ДНК 70-летнего рокера. Мутация, которую обнаружили специалисты, не просто повышает защитные силы организма, но и делает его невосприимчивым к стимулирующим веществам. Сейчас издательством National Geographic готовится к печати книга с результатами исследования влияния ДНК на поведение человека. Пример с Оззи Осборном войдет в нее как показательный.Жена Осборна Шэрон, стойко пережившая не самый примерный образ жизни супруга на протяжении их брака, узнав о заключении генетиков, сказала: "А я всегда говорила, что в конце света выживут лишь тараканы, Оззи и Кит Ричардс (гитарист Rolling Stones, также известный своим разрушительным образом жизни)".Вокалист британской группы Black Sabbath, включенной в Зал славы рок-н-ролла, известен своим нездоровым образом жизни и злоупотреблением наркотических веществ на протяжении всей карьеры. Однажды жертвой экстравагантного поведения музыканта стал голубь, в другой раз — летучая мышь. Всем им он откусил голову. Правда, позже Осборн утверждал, что это была мистификация — птица и мышь перед откусыванием головы на публике была заменена на муляж. А употребление наркотиков оправдывал дислексией — с их помощью певец пытался излечить болезнь.