Певица Алсу опубликовала на своей странице в Instagram новое фото. Вопреки ожиданиям, оно вызвало неоднозначную реакцию публики.

Певица Алсу опубликовала на своей странице в Instagram новое фото. Вопреки ожиданиям, оно вызвало неоднозначную реакцию публики.На снимке исполнительница позирует на фоне лазурного моря. Для съемки она выбрала наряд, выполненный в светло-голобых оттенках: короткие шорты с высокой посадкой, топ с узлом и длинную рубашку того же цвета. Волосы она собрала в аккуратный пучок на голове.Многие поклонники не признали любимую певицу. "Не похожа на себя, все на одно лицо! Была красавица, зачем так рано уколы?", "Совсем на себя не похожа. Пластика?", "Подумала, что это Бузова или Оксана Самойлова", – удивлялись пользователи Сети."Вам бы столько бабок, сколько она себя тратит, вы бы еще лучше выглядели... Обычная татарка", – вынесла свой вердикт критик.Кроме того, фанаты не одобряют постоянство в имидже исполнительницы, сообщает . "Неинтересная. Все одно и тоже много лет. Разнообразия нет. Понятно, что стабильность хорошо. Но однообразие тоже надоедает", – высказалась злопыхатель.Большинство подписчиков, несмотря на огромное количество негатива в комментариях под постом, все же признались, что им нравится образ Алсу. "Мисс элегантность!", "Вы прекрасны! Женственная, скромная, красивая ну все-все!", "Всегда приятно смотреть на красивое и одухотворенное лицо", "Когда вас вижу в ленте, то всегда улыбка на лице! Ну, до чего же приятная, нежная, женственная, утонченная", – восторгались поклонники.