Злоумышленник, пользуясь отсутствием хозяев, различными способами проникал в домовладения и хозяйственные постройки, откуда похищал имущество...

Оперативники уголовного розыска МО МВД России «Троицкий» г. Москвы задержали ранее судимого 53-летнего местного жителя, подозреваемого в серии краж из домовладений.В территориальный отдел полиции поступило заявление от 35-летнего жителя столицы о краже из дома. Заявитель сообщил, что неизвестный путем отжатия пластикового окна проник в дом, откуда похитил имущество. Материальный ущерб составил 300 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался ранее неоднократно судимый 53-летний местный житель.В настоящее время установлена причастность подозреваемого к совершению семи аналогичных эпизодов противоправной деятельности на территории МО МВД России "Троицкий" г. Москвы. Установлено, что злоумышленник, пользуясь отсутствием хозяев, различными способами проникал в домовладения и хозяйственные постройки, откуда похищал имущество. Похищенным имуществом он распоряжался по своему усмотрению. Общий материальный ущерб составил 510 тысяч рублей.По данным фактам следственным отделом МО МВД России "Троицкий" возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотреного статьей 158 УК РФ "Кража". В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ТиНАО(999) 010-51-79