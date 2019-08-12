Генеральный директор хостела осуществлял фиктивную постановку на миграционный учет иностранных граждан...

Сотрудниками Отдела по вопросам миграции УВД по СЗАО выявили незаконно поставленных на учет иностранных граждан в хостеле.В результате проверки одного из хостелов на улице Паршина сотрудниками полиции было выявлено, что генеральный директор данной организации с января текущего года осуществлял фиктивную постановку на миграционный учет иностранных граждан, заведомо зная, что проживать они там не будут.Дознанием Отдела МВД России по району Хорошево – Мневники г. Москвы, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по СЗАО(499) 192-59-56