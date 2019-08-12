Перед зданием Государственного бюро расследований прибывшего на допрос Петра Порошекнко встретила разъяренная толпа. Прикрылся от нее политик другими митингующими – своими сторонниками, во главе которых оказались его собственные дети.

Перед зданием Государственного бюро расследований прибывшего на допрос Петра Порошекнко встретила разъяренная толпа. Прикрылся от нее политик другими митингующими – своими сторонниками, во главе которых оказались его собственные дети.Допрос бывшего президента Украины Петра Поршенко, являющегося фигурантом более чем десятка уголовных дел, обещает стать одним из самых популярных политических шоу в стране. По крайней мере посмотреть на прибытие политика к зданию Государственного бюро расследований собралась настоящая толпа.Пришедшие разделились на две противостоящие друг другу группы. Одни воспользовались близостью к Петру Порошенко, чтобы обвинить его в воровстве и других преступлениях и криком выразить политику свое неудовлетворение его поступками на посту президента. Другие, наоборот, хотели поддержать бывшего главу государства.Поддержать Петра Порошенко пришли его дети – сын Михаил, а также дочери Саша и Женя, передает . С плакатами в руках они оказались в первом ряду и, практически, прикрыли отца от агрессивно настроенных протестующих.Отметим, также на месте для поддержания порядка дежурят несколько десятков правоохранителей. До открытых столкновений между собравшимися не дошло – они предпочли соревноваться в громкости своих кричалок.Напомним, ранее стало известно о том, что вернулся на Украину после того, как с семьей улетел в неизвестном направлении. Тогда многие связали это с тем, что политик мог опасаться ареста. Однако бывший президент все же вернулся, после чего практически сразу был вызван на допрос.