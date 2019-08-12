12.08.2019

2019-08-12 12:25:14

Порошенко вызвали на допрос

Экс-президент Украины Петр Порошенко прибыл на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР) в Киеве. Об этом пишет .



Возле здания бюро собрались активисты с плакатами и лозунгами против бывшего главы Незалежной. Их теснят сторонники политика и бизнесмена, пытаясь блокировать все крики сиренами. На месте дежурят несколько десятков правоохранителей. Ранее сообщалось, что ГБР засекретило всю информацию об уголовных делах в отношении Порошенко. По последним данным, открыто 13 производств, отмечает .