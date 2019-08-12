После того, как США исключили Турцию из программы истребителей-бомбардировщиков F-35, Анкара рассматривает возможность закупки многоцелевых истребителей Су-35 у России.

После того, как США исключили Турцию из программы истребителей-бомбардировщиков F-35, Анкара рассматривает возможность закупки многоцелевых истребителей Су-35 у России. Об этом сообщило турецкое издание Yeni Şafak.По данным газеты, лица, отвечающие за закупки для вооруженных сил Турции, обратились к военным с просьбой изучить вариант приобретения истребителей Су-35. Если военные одобрят перспективы закупок истребителей, Анкара начнет официальные переговоры с "Рособоронэкспортом".Соединенные Штаты неоднократно грозили Турецкой Республике санкциями и в результате исключили ее из программы создания F-35. Причина – поставки в Турцию зенитных ракетных систем С-400 из России.Вашингтон считает, что Россия может использовать С-400 для получения информации о F-35, передает агентство "Интерфакс". Также Штаты подчеркивают, что С-400 несовместимы с системами НАТО.В июле текущего года турецкие военные сообщили о завершении первого этапа поставок С-400. Турция планирует завершить развертывание С-400 к апрелю 2020 года.Некоторое время назад глава государственной корпорации "Ростех" Сергей Чемезов заявлял, что Россия готова проработать вопрос о поставках истребителей Су-35 в Турцию.