Журналисты внимательно следят за каждым шагом знаменитостей. Любой выход в свет звезд или случайно сказанное слово провоцирует волну сплетен и слухов. Дни.ру собрали для читателей последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 12 августа 2019 года.

Журналисты внимательно следят за каждым шагом знаменитостей. Любой выход в свет звезд или случайно сказанное слово провоцирует волну сплетен и слухов. "Дни.ру" собрали для читателей последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 12 августа 2019 года.В апреле Алла Пугачева закатила грандиозный концерт в Москве – первый за долгие годы. Артистке исполнилось 70 лет, и в честь юбилея та устроила сольник. Впрочем, он больше походил на спектакль, "приправленный" песнями. В финале на сцену к Примадонне вышли ее близкие: муж Максим Галкин, дочь от первого брака Кристина Орбакайте, пятилетние двойняшки Гарри и Лиза, внуки Никита, Дени и Клава.Несмотря на преклонный возраст, Пугачева ведет активный образ жизни – выходит в свет, ездит по миру. А не так давно певица похудела и сменила стиль. Теперь звезда отдает предпочтение молодежным нарядам и светлым тонам. В Instagram она опубликовала фотографию, на которой запечатлена в солнцезащитных очках и фантазийном костюме. "А жизнь продолжается. Живем дальше", – написала Примадонна.Недавно стало известно о рождении первого общего ребенка у Анастасии Заворотнюк и ее супруга, фигуриста Петра Чернышева. Однако счастье было омрачено.Около семи лет назад Анастасия Заворотнюк взяла валютный кредит, чтобы приобрести землю в Подмосковье. Тогда она и представить не могла, что из-за падения рубля окажется буквально в долговой яме. На протяжении долгих месяцев популярная актриса судилась с банком, но в итоге выплатила долг.Дмитрий Шепелев перестал скрывать подробности личной жизни. Популярного телеведущего возмутили действия сына Жанны Фриске.Жанна Фриске подарила сына Дмитрию Шепелеву в апреле 2013 года. Однако радость была недолгой – вскоре певице поставили страшный диагноз "рак мозга". Она боролась с неоперабельной опухолью много месяцев, но летом 2015-го болезнь одержала верх.В крупнейшем канадском городе Торонто 14 августа состоятся похороны фешен-директора ЦУМа Аллы Вербер. В Москве из-за семичасовой разницы во времени будет уже вечер.Торонто – не чужой для бизнесвумен город. Туда еще в 70-х годах прошлого столетия эмигрировали ее родители. Там у Аллы Вербер состоялось бракосочетание с отцом ее единственной дочери Соломоном Тенсером. Там она открыла свой первый модный бутик Katia of Italy, названный в честь наследницы. Там большую часть времени проводит и ее мать.Ди-джея, продюсера и телеведущую Катю Гусеву часто видели в компании певца Филиппа Киркорова на светских раутах. Многие даже подозревали, что у них роман. Но в последнее время они все чаще появляются порознь.О причинах такого отдаления корреспондент "Дни.ру" расспросил Катю на праздновании 18-летия конкурса молодых исполнителей "Новая волна".Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 12 августа 2019 года, читайте в и специальных .