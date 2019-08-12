В городе Эри (штат Пенсильвания, США) пятеро детей погибли в результате пожара, вспыхнувшего в центре дневного пребывания.

В городе Эри (штат Пенсильвания, США) пятеро детей погибли в результате пожара, вспыхнувшего в центре дневного пребывания. Такие данные сообщил городской портал GoErie.com, ссылаясь на правоохранительные органы.Как уточняется, информация о возгорании в частном центре Harris Family Day Care поступила на пульт в 1:12 по местному времени в воскресенье, 11 августа. Спустя четыре минуты пожарные прибыли на место происшествия. К этому времени все здание центра было охвачено пламенем.В процессе тушения была спасена хозяйка центра Элейн Хэррис, которую затем доставили в больницу. Также удалось спастись двум детям 12 и 17 лет. Они выбрались из полыхающего здания на крышу, а потом спрыгнули на землю. При пожаре также пострадал мужчина, живущий по соседству.Правоохранители пока не сообщают имена погибших детей. По предварительным данным, детям было от 8 месяцев до 7 лет. Проводится расследование. Выясняются причины случившегося. Известно, что у центра были все необходимые разрешения на работу, передает РИА Новости.