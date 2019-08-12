Она поставила варить варенье и уснула

Она поставила варить варенье и уснулаВечером 11-го августа на пульт диспетчера МЧС поступило сообщение о задымлении в подъезде. Жители пятиэтажного дома №19 по улице Менделеева в Гусь-Хрустальном, почувствовав запах дыма, вызвали спасателей.Прибыв на место, сотрудники МЧС заметили дым из квартиры на втором этаже. Все жильцы эвакуировались самостоятельно. С помощью ручного аварийно-спасательного инструмента пожарные звена ГЗДС открыли дверь в горящую квартиру.На кровати лежала женщина без сознания. Пожарные вынесли её на лестничную площадку, провели реанимационные действия. Когда женщина пришла в себя, передали её врачам. Очаг тления потушили.Как выяснилось потом, хозяйка квартиры поставила варить варенье и уснула.Благодаря оперативным и слаженным действиям пожарных и бдительности соседей трагедии удалось избежать.