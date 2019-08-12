Комплексы ПВО на российской авиабазе Хмеймим в Сирии сбили шесть беспилотных летательных аппаратов, запущенных боевиками, сообщили в Минобороны РФ.

Комплексы ПВО на российской авиабазе Хмеймим в Сирии сбили шесть беспилотных летательных аппаратов, запущенных боевиками, сообщили в Минобороны РФ.Согласно информации ведомства, средства контроля авиабазы Хмеймим обнаружили маневрирующие беспилотники около 20 часов по московскому времени в воскресенье, 11 августа. Они приближались к аэродрому с северо-западного направления."Штатными зенитными огневыми средствами российской авиабазы все шесть ударных беспилотных аппарата террористов были уничтожены на безопасных дистанциях", — говорится в сообщении Минобороны, выдержки из которого приводит ТАСС.Никто из военнослужащих или мирных жителей в результате атаки не пострадал, материальных потерь нет, база функционирует в плановом режиме, добавили в российском военном ведомстве.8 августа в двух километрах от авиабазы Хмеймим разорвались четыре снаряда, выпущенные боевиками. Погибли два мирных жителя, еще четверо получили ранения.