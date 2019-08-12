В американском Хьюстоне звуки, похожие на выстрелы, спровоцировали панику в торговом центре. Тысячи людей бросились из здания, многие кричали, что в центр ворвался вооруженный преступник. Однако позже выяснилось, что причиной паники был маленький мальчик, который взрывал петарды.

В американском Хьюстоне звуки, похожие на выстрелы, спровоцировали панику в торговом центре. Тысячи людей бросились из здания, многие кричали, что в центр ворвался вооруженный преступник. Однако позже выяснилось, что причиной паники был маленький мальчик, который взрывал петарды.На прошлой неделе в результате массовых расстрелов в Техасе и Огайо погибли почти 30 человек, напоминает телеканал "Россия 24".