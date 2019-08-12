Управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу проинформировало общество о том, что замеры в воскресенье не показывают ухудшения радиационной обстановки в городе.

Управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу проинформировало общество о том, что замеры в воскресенье не показывают ухудшения радиационной обстановки в городе. Как сообщили в ведомстве, показатели радиационного фона, активности радионуклидов в воздухе и воде соответствуют многолетним значениям.Слухи о "радиоактивном облаке" появились после взрыва в четверг на военном полигоне в Архангельской области жидкостной реактивной двигательной установки, пишет РИА Новости. Трагедия унесла жизни пяти сотрудников Росатома и двух военнослужащих. В Сарове объявлен траур в связи с гибелью ученых из Российского федерального ядерного центра.Как пояснил "Интерфаксу" замдиректора Института ядерной физики и технологий НИЯУ МИФИ профессор Георгий Тихомиров, в двигателе использовался источник питания с малым количеством радиоактивного изотопа. В принципе невозможно, чтобы взрыв такого объекта привел к масштабному выбросу радиации. Тихомиров считает, что в двигателе использовался источник питания, аналогичный радиоизотопным термоэмиссионным преобразователям — РИТЭГам. Они используются в спутниках, маяках и медицине уже десятилетия. Взрыв не приведет к какому-либо заражению и негативным последствиям для населения, заключил ученый.По мнению главного редактора портала Atominfo.ru Александра Уварова, радиационный фон в момент аварии кратковременно повысился из-за попадания в воздух изотопа. Но это "не атомный реактор", и авария не несет опасности для людей.