В Санкт-Петербурге завершился квалификационный турнир к Олимпийским играм 2020 года, которые пройдут в Токио. Мужская сборная России по волейбоолу одержала уверенную победу над командой Ирана в трех партиях со счетом 3:0 (25:19, 25:23, 25:23) и завоевала путевку на Олимпиаду.

В Санкт-Петербурге завершился квалификационный турнир к Олимпийским играм 2020 года, которые пройдут в Токио. Мужская сборная России по волейболу одержала уверенную победу над командой Ирана в трех партиях со счетом 3:0 (25:19, 25:23, 25:23) и завоевала путевку на Олимпиаду.Ранее на турнире россияне обыграли сборные Мексики и Кубы, не отдав соперникам ни одной партии.Напомним, что Олимпийские игры-2020 в Токио пройдут с 24 июля по 9 августа.