Россия на этой неделе представила свое новое оружие - ударный беспилотный летательный аппарат Охотник. На кадрах, которые распространило министерство обороны, запечатлен процесс первого полета: дрон делает разбег по взлетно-посадочной полосе, отрывается от земли и уверенно набирает высоту. В ходе испытаний машина поднялась на 600 метров, сделала несколько кругов и самостоятельно приземлилась на аэродром.

Россия на этой неделе представила свое новое оружие — ударный беспилотный летательный аппарат "Охотник". На кадрах, которые распространило министерство обороны, запечатлен процесс первого полета: дрон делает разбег по взлетно-посадочной полосе, отрывается от земли и уверенно набирает высоту. В ходе испытаний машина поднялась на 600 метров, сделала несколько кругов и самостоятельно приземлилась на аэродром.Как и в случае с другими военными новинками, большинство характеристик аппарата засекречено. Известно, что применены специальные материалы и покрытия, которые делают "Охотник" невидимым для радаров противника. В ходе испытаний на борту находилась аппаратура для оптико-электронной и радиотехнической разведки. Впрочем, также дрон имеет возможность нести оружие — авиаракеты и бомбы, которые уже производятся либо будут разработаны в будущем."Сможет выполнять полеты в широком диапазоне высот и скоростей, на расстояние более 5 тысяч километров, наносить удары по наземным и надводным объектам с применением всего спектра стоящих на оснащении и перспективных авиационных средств поражения, разрабатываемых для пилотируемой авиации", — рассказал военный эксперт Вячеслав Осенин.Одна из главных особенностей "Охотника" — искусственный интеллект. Он не просто управляет отдельной машиной, он может объединить несколько аппаратов в единую сеть, которая будет слаженно выполнять боевую задачу, взаимодействуя при этом с бортовыми компьютерами пилотируемых самолётов."Установленное на "Охотник" оборудование с использованием технологии "искусственный интеллект" позволяет автоматически обрабатывать разведывательную информацию для применения бортового оружия как самого беспилотника, так и средств поражения с других носителей. Одним из способов его применения будут полеты в составе групп и совместно с пилотируемой авиацией", — пояснил Осенин.Публикация видео испытаний вызвала в мировой прессе целую волну откликов. Британская Daily Star пугает читателей заголовком: "Российский беспилотник может самостоятельно долететь от Москвы до Лондона". И вот еще несколько цитат."Инженеры гордятся тем, что он может летать самостоятельно, используя лишь свой "мозг". Также он может управляться оператором с военного самолета, который в будущем поступит на вооружение российских ВВС"."Крыло дрона в сочетании с его двигателем потенциально позволяет "Охотнику" развивать околозвуковую или даже сверхзвуковую скорость как минимум в течение короткого времени"."Беспилотник-невидимка дает российским военным возможность проникнуть в воздушное чужое пространство, не будучи обнаруженным".В общем, прорыва в беспилотных технологиях западные военные аналитики от России не ожидали — забыли, что наша страна была мировым лидером в этой области в течение многих десятилетий. Исследования начались еще в 30-х, а в разгар холодной войны военные дроны выпускали уже сотнями. Распад Советского Союза работу притормозил. На этой неделе и скептикам стало понятно, что Россия вернула себе статус страны, способной создавать беспилотные летательные аппараты мирового класса.