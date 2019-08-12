Потенциально опасный астероид в конце августа приблизится к Земле. Информацию сообщает космическое агентство США.

"Потенциально опасный" астероид в конце августа приблизится к Земле. Информацию сообщает космическое агентство США.В ближайшее время Земле приблизится астероид, который, каксообщает , практически эквивалентен Монументу Вашингтона,высота которого составляет 169 метров. Отмечается, что космический объект на 20метров больше самой высокой египетской пирамиды, более известной как пирамидаХеопса.Диаметр "потенциально опасного" астероида 2019 OU1составляет 160 метров, передает . "28 августа 2019 OU1 окажется всорок раз ближе к Земле, чем Венера", – сообщает американское космическое агентствоNASA. Однако представители организацииговорят, что космический объект не столкнется с нашей планетой – он разминетсяс ней на расстоянии около одного миллиона километров.Как отмечает , в сентябре этого года к Землеприблизится другой астероид 2006QV89, который сейчас находится на 6,7 миллионакилометров от нашей планеты. Но шанс столкновения один из семи тысяч. Однакоэксперты предполагают, что в 2095 году возможно сближение с другимкосмическим объектом – астероидом 2010RF12. Вероятность столкновения будетсоставлять один шанс из 16.Ранее в Институте астрономии РАН говорилось, что планетнойкатастрофы не ожидается. В ближайшие 100-150 лет столкновения с крупнымиастероидами, размер которых превышает 140 метров, не предвидится.