Дмитрий Шепелев начал собственное расследование загадочного убийства Instagram-модели Екатерины Семочкиной. В студии ток-шоу На самом деле на Первом канале появилась девушка, которая могла разделить участь манекенщицы.

Дмитрий Шепелев начал собственное расследование загадочногоубийства Instagram-модели Екатерины Семочкиной. В студии ток-шоу "На самом деле"на Первом канале появилась девушка, которая могла разделить участь манекенщицы.Тело 24-летней Екатерины Семочкиной было найдено в чемоданев ее собственной квартире в элитном районе Москвы. Как позже выяснилось, девушкане только вела микроблог – она жила за счет продажи своего тела.В убийствеподозревают 33-летнего Максима Гареева, который за свою внешность получилпрозвище "кукла Кен". Мужчина уже признался в содеянном и находится в СИЗО.Меж тем редакторам программы "На самом деле" удалось найтидевушку, которая лично знала душегуба. Гюльджан Сулейманова зарабатывает себена жизнь оказанием интимных услуг, Гареев был ее частым гостем.Сулейманова появилась на съемочной площадке в маске. Девушкапо понятным причинам не хочет, чтобы родственники узнали о роде еедеятельности.По словам Сулеймановой, Гареев отличался отбольшинства ее клиентов – холодный, отстраненный, рассказывал странные вещи ине требовал близости. Гюльджан подозревает, что Екатерина не первая девушка,погибшая от руки Максима."Я его встречаю, даю тапочки, мы проходим в комнату. Первый вопрос,который он мне задал: "Тебя не смущает мой внешний вид?" Я солгала, сказаланет, все в порядке. На самом деле я была испугана очень. Я увидела переделаннуюкуклу. Губы у него были сделаны, глаза, брови – татуаж. Он попросил зеленыйчай, я сделала. Дальше он сел на край кровати и попросил меня сесть рядом. Ясела, и он начал просто со мной разговаривать", – вспомнила момент первогознакомства жрица любви в студии .Гюльджан подчеркнула, что интимной близости между ними небыло, Максим хотел только поговорить. Он рассказывал о детстве, родителях, вспоминалбывших девушек. Разоткровенничавшись, Гареев поведал, что, желая довести себядо идеальной формы, он заработал анорексию."Он мне сказал, что ему жить осталось недолго, накануне Нового года он заказал на себя киллера. Я спросила почему, он начал жаловатьсяна свое окружение, мол, что там говорить, если собственная мать обвиняет меня всмерти брата", – цитировала душегуба Сулейманова в эфире ток-шоуТакже в студии продемонстрировали видеозапись, на которой МаксимГареев дает показания. Мужчина рассказывает, как Екатерина Семочкина, котораяоказывала ему интим-услуги за деньги, оскорбляла его до и во время половогоакта."Что я слабохарактерный,что я никакой, что мне не поможет ни пластика, ничего не поможет. Я попросил унее кофе, она мне отказала в кофе, сказав, что не хочет на меня тратитькапсулу. Я психанул, взял из выдвижного шкафчика ножик на кухне и ударил ее,она была ко мне вполоборота", – говорит душегуб на камеру.