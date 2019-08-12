Народный артист России, болельщик Спартака Дмитрий Назаров спел песню в честь выездной победы красно-белых над Ахматом (3:1) в матче пятого тура российской премьер-лиги.
Народный артист России, болельщик "Спартака" Дмитрий Назаров спел песню в честь выездной победы "красно-белых" над "Ахматом" (3:1) в матче пятого тура российской премьер-лиги.
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#fcsm #мыспартакавыувы
Публикация от Дмитрий Назаров (@dmitry_nazarov_official) 11 Авг 2019 в 4:21 PDT
"Как на грозный "Терек", как на "Терек" в Грозный,
Высадился новый необузданный "Спартак".
И на чистом поле засияли звезды,
Звездочки надежды, разгоняющие мрак.
Эх, любо, братцы, любо, любо, братцы, жить,
С нашим Зелимханом не приходится тужить.
Эх, Шюррле, братцы, Шюррле, круто, братцы, жить,
С нашим атаманом не приходится тужить.
И была атака равной обороне,
И мячи свистели, словно шашки наголо.
И была команда дружным эскадроном,
И лихое счастье эту удаль берегло.
Эх, любо!".
Напомним, "Спартак" с восемью очками занимает седьмое место в турнирной таблице, а "Ахмат" расположился на десятой строчке, имея в активе на два очка меньше. В следующем туре чемпионата России москвичи 19 августа примут ЦСКА, а грозненцы двумя днями ранее на выезде сыграют с "Зенитом".