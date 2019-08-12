Народный артист России, болельщик Спартака Дмитрий Назаров спел песню в честь выездной победы красно-белых над Ахматом (3:1) в матче пятого тура российской премьер-лиги.

Народный артист России, болельщик "Спартака" Дмитрий Назаров спел песню в честь выездной победы "красно-белых" над "Ахматом" (3:1) в матче пятого тура российской премьер-лиги.Посмотреть эту публикацию в Instagram#fcsm #мыспартакавыувыПубликация от Дмитрий Назаров (@dmitry_nazarov_official) 11 Авг 2019 в 4:21 PDT"Как на грозный "Терек", как на "Терек" в Грозный,Высадился новый необузданный "Спартак".И на чистом поле засияли звезды,Звездочки надежды, разгоняющие мрак.Эх, любо, братцы, любо, любо, братцы, жить,С нашим Зелимханом не приходится тужить.Эх, Шюррле, братцы, Шюррле, круто, братцы, жить,С нашим атаманом не приходится тужить.И была атака равной обороне,И мячи свистели, словно шашки наголо.И была команда дружным эскадроном,И лихое счастье эту удаль берегло.Эх, любо!".Напомним, "Спартак" с восемью очками занимает седьмое место в турнирной таблице, а "Ахмат" расположился на десятой строчке, имея в активе на два очка меньше. В следующем туре чемпионата России москвичи 19 августа примут ЦСКА, а грозненцы двумя днями ранее на выезде сыграют с "Зенитом".