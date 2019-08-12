ПВО российской авиабазы Хмеймим в Сирии в настоящее время отражает атаку объектов, появившихся в небе над базой. Предполагается, что это беспилотные летательные аппараты, запущенные боевиками действующих в стране террористических группировок.

ПВО российской авиабазы Хмеймим в Сирии в настоящее время отражает атаку объектов, появившихся в небе над базой. Предполагается, что это беспилотные летательные аппараты, запущенные боевиками действующих в стране террористических группировок, сообщает РИА Новости со ссылкой на сирийское государственное телевидение.В минувший четверг, 8 августа, в двух километрах от авиабазы Хмеймим разорвались четыре снаряда, выпущенные боевиками. При ракетном обстреле погибли два мирных жителя, еще четверо получили ранения.