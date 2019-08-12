Соединенные Штаты Америки вслед за Россией планируют прислать человекоподобного робота Robonaut2 на Международную космическую станцию. Отправка может состояться не ранее конца 2019 года.

Соединенные Штаты Америки вслед за Россией планируют прислать человекоподобного робота Robonaut2 на Международную космическую станцию. Отправка может состояться не ранее конца 2019 года, сообщает СМИ представитель NASA.Robonaut2 уже летал на МКС. Находясь на ней в период с 2011 по 2018 года, он выполнял различные задания, но затем вышел из строя. После чего его вернули на землю для ремонта и модернизации, передает РИА Новости.22 августа к МКС отправится корабль "Союз МС-14" с российским роботом "Фёдором" на борту. Перед полетом он был переименован в Skybot F-850.На МКС "Фёдор" пробудет не очень долго. Планируется, что космонавт Александр Скворцов проведет с роботом несколько экспериментов внутри МКС, и 7 сентября "Фёдор" вернется на Землю для дальнейших усовершенствований.