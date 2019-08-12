Недавно стало известно о рождении первого общего ребенка у Анастасии Заворотнюк и ее супруга, фигуриста Петра Чернышева. Но счастье оказалось омрачено.

Недавно стало известно о рождении первого общего ребенка у Анастасии Заворотнюк и ее супруга, фигуриста Петра Чернышева. Но счастье оказалось омрачено.Около семи лет назад Анастасия Заворотнюк взяла валютный кредит, чтобы приобрести землю в Подмосковье. Тогда она и представить себе не могла, что из-за падения рубля окажется буквально в долговой яме. На протяжении долгих месяцев популярная актриса судилась с банком, но в итоге выплатила долг.Казалось бы, можно наконец выдохнуть, но не тут-то было. У артистки обнаружилась другая задолженность. На сей раз в суд пошли приставы Тропарево-Никулинского района. Они якобы так и не получили от Анастасии Заворотнюк исполнительский сбор в размере более 1,6 миллиона рублей. Было озвучено требование ограничить артистке выезд за границу. Ближайшее заседание состоится уже в начале сентября.Официальный представитель актрисы прокомментировал информацию. "Эта сумма накопилась за время судебных разбирательств. Анастасия пыталась добиться снижения суммы, но у представителей Фемиды, судя по всему, оказалась своя позиция на этот счет", – цитирует одного из адвокатов актрисы Виктора Пастрнака . Впрочем, ситуация, видимо, не настолько серьезная, раз пресс-секретарь Анастасии Заворотнюк уверил журналистов, что никаких проблем артистка не испытывает.Напомним, весной стало известно о рождении первенца у Анастасии Заворотнюк и Петра Чернышева. Оказывается, дочь Мила родилась еще осенью 2018 года, однако новоиспеченным родителям какими-то невообразимыми способами удалось сохранить эту радостное событие в тайне от ушлых репортеров. Впрочем, ходят слухи, что девочку выносила и родила суррогатная мать.