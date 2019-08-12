Мероприятие прошло на базе мобильного комплекса «Лаборатория безопасности».

В детском оздоровительном лагере «Солнечный» в Александровском районе сотрудники полиции провели мероприятие, направленное на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма.Увлекательное занятие прошло с базе мобильного комплекса «Лаборатория безопасности».В ходе бесед с воспитанниками лагеря Госавтоинспекторы рассказали о правилах безопасного поведения на проезжей части, о видах пешеходных переходов и верном обозначении некоторых дорожных знаков.Особое внимание было уделено правилам безопасного управления двухколесным транспортом.Сотрудники полиции объяснили мальчишкам и девчонкам, что необходимо обязательно использовать средства пассивной защиты, надевать шлем и защитную экипировку, а в темное время суток важно использовать световозвращающие элементы.В завершение мероприятия сотрудники напомнили детям, что важно не только знать правила дорожного движения, но и обязательно их соблюдать.