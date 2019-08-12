В ближайшее время московский Спартак может пополниться еще одним новичком. Речь идет о полузащитнике французской Ниццы Адриене Тамезе. Красно-белые готовы заплатить за 25-летнего футболиста девять миллионов евро.

В ближайшее время московский "Спартак" может пополниться еще одним новичком. Речь идет о полузащитнике французской "Ниццы" Адриене Тамезе. Красно-белые готовы заплатить за 25-летнего футболиста девять миллионов евро.Как сообщает RMC Sport, в настоящий момент клубы ведут переговоры по переходу французского полузащитника камерунского происхождения. Наставник "Спартака" Олег Кононов заинтересован в приобретении именно хавбека "Ниццы".В прошедшем сезоне Тамез сыграл за клуб 40 матчей, отметившись в них пятью результативными передачами. Действующий контракт футболиста с клубом рассчитан до лета 2021 года.