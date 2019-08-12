Третий международный музыкальный фестиваль PaRUS-2019 пройдет на знаменитой площадке отеля Jumeirah Beach с 31 октября по 3 ноября. Однако уже сейчас он привлекает к себе пристальное внимание: разговоры о том, какая будет программа и кто будет выступать, не утихают.
Третий международный музыкальный фестиваль PaRUS-2019 пройдет на знаменитой площадке отеля Jumeirah Beach с 31 октября по 3 ноября. Однако уже сейчас он привлекает к себе пристальное внимание: разговоры о том, какая будет программа и кто будет выступать, не утихают.
Масштабное событие каждый год собирает
многотысячную публику и лучших артистов современности. Не станет исключением и
2019 год. Фестиваль традиционно состоится на
берегу Персидского залива – в уникальном месте с грандиозным видом на самый
роскошный отель в мире Burj Al Arab ("Парус").
Хедлайнер фестиваля 1 ноября – суперзвезда
и абсолютный лидер всех хит-парадов – Светлана Лобода. Певица диктует не только
музыкальное направление, стиль и манеру исполнения, но и последние тенденции в
мире шоу-бизнеса. Каждый сингл с альбома "H2LO", ставшего уже 20 раз платиновым, бьет рекорды продаж
в iTunes, видеоклипы собирают десятки миллионов просмотров в YouTube, а сама Светлана второй год подряд
становится певицей №1 среди интернет-пользователей по версии Yandex.
1 ноября на открытой арене отеля Jumeirah
Beach Лобода исполнит свои стопроцентные хиты и представит сольный концерт
мирового уровня.
Секрет невероятного успеха певицы, обеспечивающий
ей любовь миллионов зрителей по всему миру, – в полной отдаче процессу
творчества на сцене. Прекрасный вокал, потрясающая хореография, сложнейшие
трюки, роскошные спецэффекты.
Как говорит Светлана Лобода, причины ее
бешеной популярности кроются в постоянной работе над собой, трудолюбии и скрупулезности
– ведь даже свои убойные клипы певица монтирует сама.
В ее зажигательных и динамичных хитах о
любви люди узнают себя и свои переживания, поэтому песням "Твои глаза",
"Парень" или "К черту любовь" на концертах Лободы подпевает весь зал. В апреле
певица снова порвала все хит-парады новым треком "Пуля-дура". Мощный вокал,
трендовая латина и бесконечная энергия отзываются тройным "BANG!!!" в сердцах слушателей.
В своих шоу Светлана делает ставку на
новейшие технологии в сфере световых и визуальных решений и на драматургию,
которая лежит в основе каждого номера. Кстати, в этом году Лобода
продемонстрировала свое новое шоу "Superstar" – зрители назвали его лучшим за
последние 10 лет.
Публика в Эмиратах очень любит Светлану
Лободу и ждет ее выступления с прошлого года. Что ж, осталось ждать совсем
немного: еще чуть-чуть – и поднимаем PaRUS.