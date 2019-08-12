Третий международный музыкальный фестиваль PaRUS-2019 пройдет на знаменитой площадке отеля Jumeirah Beach с 31 октября по 3 ноября. Однако уже сейчас он привлекает к себе пристальное внимание: разговоры о том, какая будет программа и кто будет выступать, не утихают.

Третий международный музыкальный фестиваль PaRUS-2019 пройдет на знаменитой площадке отеля Jumeirah Beach с 31 октября по 3 ноября. Однако уже сейчас он привлекает к себе пристальное внимание: разговоры о том, какая будет программа и кто будет выступать, не утихают.Масштабное событие каждый год собираетмноготысячную публику и лучших артистов современности. Не станет исключением и2019 год. Фестиваль традиционно состоится наберегу Персидского залива – в уникальном месте с грандиозным видом на самыйроскошный отель в мире Burj Al Arab ("Парус").Хедлайнер фестиваля 1 ноября – суперзвездаи абсолютный лидер всех хит-парадов – Светлана Лобода. Певица диктует не толькомузыкальное направление, стиль и манеру исполнения, но и последние тенденции вмире шоу-бизнеса. Каждый сингл с альбома "H2LO", ставшего уже 20 раз платиновым, бьет рекорды продажв iTunes, видеоклипы собирают десятки миллионов просмотров в YouTube, а сама Светлана второй год подрядстановится певицей №1 среди интернет-пользователей по версии Yandex.1 ноября на открытой арене отеля JumeirahBeach Лобода исполнит свои стопроцентные хиты и представит сольный концертмирового уровня.Секрет невероятного успеха певицы, обеспечивающийей любовь миллионов зрителей по всему миру, – в полной отдаче процессутворчества на сцене. Прекрасный вокал, потрясающая хореография, сложнейшиетрюки, роскошные спецэффекты.Как говорит Светлана Лобода, причины еебешеной популярности кроются в постоянной работе над собой, трудолюбии и скрупулезности– ведь даже свои убойные клипы певица монтирует сама.В ее зажигательных и динамичных хитах олюбви люди узнают себя и свои переживания, поэтому песням "Твои глаза","Парень" или "К черту любовь" на концертах Лободы подпевает весь зал. В апрелепевица снова порвала все хит-парады новым треком "Пуля-дура". Мощный вокал,трендовая латина и бесконечная энергия отзываются тройным "BANG!!!" в сердцах слушателей.В своих шоу Светлана делает ставку нановейшие технологии в сфере световых и визуальных решений и на драматургию,которая лежит в основе каждого номера. Кстати, в этом году Лободапродемонстрировала свое новое шоу "Superstar" – зрители назвали его лучшим запоследние 10 лет.Публика в Эмиратах очень любит СветлануЛободу и ждет ее выступления с прошлого года. Что ж, осталось ждать совсемнемного: еще чуть-чуть – и поднимаем PaRUS.