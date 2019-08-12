Ален-Фабьен Делон, сын знаменитого французского актера Алена Делона, сообщил, что его отец чувствует себя значительно лучше после инсульта, перенесенного несколько недель назад.

Ален-Фабьен Делон, сын знаменитого французского актера Алена Делона, сообщил, что его отец чувствует себя значительно лучше после инсульта, перенесенного несколько недель назад.В своем Instagram Ален-Фабьен Делон поблагодарил фанатов за сообщения и написал, что его отцу становится всё лучше, сопроводив запись фотографией актера.8 августа старший сын Делона Антони сообщил, что несколько недель назад актер перенес инсульт, а в настоящее время восстанавливается в одной из клиник в Швейцарии.В середине июня СМИ сообщали, что Делона госпитализировали во Франции в связи с приступами мигрени.Французский актер кино и театра, сценарист и режиссер Ален Делон стал наиболее известен зрителям благодаря своим ролям в фильмах "На ярком солнце" (1960), "Рокко и его братья" (1960), "Самурай" (1967) и "Двое в городе" (1973). Ален Делон является обладателем почетной премии Международного Берлинского кинофестиваля и обладателем премии "Сезар" за картину "Наша история". В конце мая текущего года на Каннском фестивале Делон стал обладателем почетной "Золотой пальмовой ветви" за вклад в кинематограф, напоминает РИА Новости.