Алина Загитова возобновила свои тренировки после возвращения из Японии. Поклонники нашли ее тайное фото подготовки к соревнованиям на страничке другой фигуристки.

Алина Загитова возобновила свои тренировки после возвращения из Японии. Поклонники нашли ее тайное фото подготовки к соревнованиям на страничке другой фигуристки.Алина Загитова стала готовиться к очередным соревнованиям в новом сезоне. Планируются ее выступления на двух этапах серии Гран-При – во Франции с 1 по 3 ноября и в Японии с 22 по 24 ноября, сообщает . Подготовка проходит в Ледовом дворце "Хрустальный". О том, что спортсменка начала тренировки, стало известно от начинающей фигуристки, которая выложила совместное фото с Загитовой.Фанаты олимпийской чемпионки нашли на страничке Арины Парсеговой фото, на котором та позирует в обнимку с Алиной Загитовой. "Исполнилось ещё одно желание маленькой фигуристки, спасибо, Алинка", – подписала снимок Парсегова.Совсем скорого спортсменка выступит и на московском льду. В Москве 7 и 8 сентября на малой спортивной арене "Лужники" пройдут контрольные старты сборной России.Напомним, что недавно Алина Загитова вернулась из Японии, где принимала участиев ледовом шоу The Ice. Номер фигуристки был одним из самых ярких. Загитова появилась на льду в черном кружевном платье и блестяще откатала всю программу. Зрители в зале встречали с аплодисментами все прыжки фигуристки.