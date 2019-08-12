Главный тренер московского Локомотива Юрий Семин заявил после победного матча пятого тура чемпионата России против екатеринбургского Урала, что его команда играла очень хорошо. Также он отметил, что за таким результатом стоит очень серьезная работа.

Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин заявил после победного матча пятого тура чемпионата России против екатеринбургского "Урала", что его команда играла очень хорошо. Также он отметил, что за таким результатом стоит очень серьезная работа."Выиграли у хорошего соперника. Победа не была легкой, просто мы играли очень хорошо. Для того, чтобы была такая победа, нужно много работать", – приводит слова Семина ТАСС.Кроме того, он прокомментировал слухи о приходе в его команду французского полузащитника Франка Рибери. "Вы верите в сказки? И я не верю", – заявил наставники красно-зеленых.Напомним, что "Локомотив" дома разгромил "Урал" со счетом 4:0, поднявшись на второе место в турнирной таблице РПЛ.