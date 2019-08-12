Сотрудники полиции УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве устанавливают местонахождение пропавшего без вести несовершеннолетнего Мозбутова Шукруллоха Жумаевича...

Сотрудники полиции УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве устанавливают местонахождение пропавшего без вести несовершеннолетнего Мозбутова Шукруллоха Жумаевича, 2003 года рождения, который 8 августа 2019 года ушел из дома в поселении Сосенское и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.Приметы:на вид 15-17 лет, рост 170 см, среднего телосложения, волосы темные коротко стриженые, глаза карие, слабо владеет русским языком.Был одет: рубашка черного цвета, брюки серого цвета, шлепки черного цвета.Сотрудники полиции обращаются ко всем гражданам, обладающим информацией о местонахождении несовершеннолетнего, сообщить по телефонам: 8 (495) 850-13-20; 8 (495) 817-72-02 или в службу «102» (c мобильных телефонов – 112).Пресс-служба УВД по ТиНАО(999) 010-51-79