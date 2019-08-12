ОУР УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшего без вести Трушина Сергея Анатольевича, 13.03.1967 года рождения...

ОУР УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшего без вести Трушина Сергея Анатольевича, 13.03.1967 года рождения, местонахождение которого неизвестно с 22 ноября 2001 года.Приметы: на вид 35 лет, рост 185 см, спортивного телосложения, волосы русые, глаза карие.Особые приметы: На правой ноге мизинец приплюснут короче, всех остальных пальцев.Одежда: черная куртка средней длины, черные джинсы, рубашка бежевого цвета.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефонам: 8 (495) 601-00-08 или в службу «102» (с мобильных телефонов – 112).Пресс-служба УВД по САО(495) 601-03-29