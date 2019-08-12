Благовещенск переживает нашествие поденок - на улицах тяжело дышать из-за мельтешащих насекомых, а на тротуарах и дорогах образовались настоящие сугробы из погибших мотыльков. Местные жители сняли незваных гостей на видео.

Благовещенск переживает нашествие поденок — на улицах тяжело дышать из-за мельтешащих насекомых, а на тротуарах и дорогах образовались настоящие сугробы из погибших мотыльков. Местные жители сняли незваных гостей на видео.Массовое роение серой полевки — именно так величают мотылька-поденку — происходит каждый год во время брачного периода, но на сей раз свои коррективы внесло прошедшее наводнение. Вместе с повышением влажности увеличилось и число насекомых, которые в буквальном смысле заслоняют обзор.В понедельник, как отмечает "Амурская правда", дворникам пришлось попотеть, чтобы убрать образовавшиеся на набережной Амура заносы, состоящие из трупов мотыльков, чей срок жизни не превышает суток.