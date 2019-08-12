Директор магазина сообщил, что во время инвентаризации выявлена пропажа ювелирных изделий на 1,5 миллиона рублей...

Сотрудники ОУР ОМВД России по Мещанскому району задержали мужчину, подозреваемого в хищении из магазина ювелирных украшений на 1,5 миллиона рублей.В полицию поступило заявление от директора одного из магазинов по продаже ювелирных украшений, расположенного в центре Москвы. Мужчина сообщил, что во время инвентаризации выявлена пропажа ювелирных изделий на 1,5 миллиона рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на улице Сретенка задержали подозреваемого – 21-летнего москвича. Установлено, что злоумышленник ранее работал в магазине. Похищенные украшения он сдал в несколько ломбардов, а вырученными деньгами распорядился по своему усмотрению.Следствием ОМВД России по Мещанскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60