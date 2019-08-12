Мужчина вышел из одного из баров в центре Москвы и вместе с неизвестными людьми сел в такси. Вскоре водитель остановил машину и стал угрожать потерпевшему предметом, похожим на пистолет...

«Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Замоскворечье задержали мужчину, подозреваемого в разбойном нападении», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.В полицию обратился 38-летний гражданин иностранного государства. Заявитель сообщил, что он вышел из одного из баров в центре Москвы и вместе с неизвестными людьми сел в такси. Вскоре водитель остановил машину и стал угрожать потерпевшему предметом, похожим на пистолет. В это время находившиеся в салоне мужчины, причиняя ему телесные повреждения, потребовали отдать имеющееся при себе имущество и документы. Забрав похищенное, злоумышленники высадили пассажира в Климентьевском переулке и скрылись. Медики, к которым обратился мужчина, диагностировали у него ушибы.В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на Пятницкой улице задержали одного из подозреваемых. Им оказался 41-летний приезжий из ближнего зарубежья, работавший водителем такси.Следствием ОМВД России по району Замоскворечье возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 162 УК РФ «Разбой». Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.В настоящее время сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление и задержание соучастников данного противоправного деяния.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60