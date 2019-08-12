Под Воронежем на трассе М4 столкнулись три автомобиля и мотоцикл. В результате погибли два человека - водитель ВАЗ 2112 и мотоциклист. Еще двое пострадали.

Под Воронежем на трассе М4 столкнулись три автомобиля и мотоцикл. В результате погибли два человека — водитель ВАЗ 2112 и мотоциклист. Еще двое пострадали.ДТП произошло в Павловском районе, на 651 километре трассы около 20:00. ВАЗ 2112 столкнулся с машинами Volkswagen Jetta, Datsun on-DO и мотоциклом Honda, уточняет РИА Новости. Обстоятельства аварии выясняются, на месте работают следователи и сотрудники ГИБДД.