360 детей из иркутских семей станут первыми учениками нового образовательного комплекса. Набор на обучение в школе Точка будущего начнется уже в ноябре.

360 детей из иркутских семей станут первыми учениками нового образовательного комплекса. Набор на обучение в школе "Точка будущего" начнется уже в ноябре.20 гектаров территории – шесть образовательных корпусов. Детский сад, средняя и старшая школы, футбольное поле, лаборатории с современным оборудованием. "Точка будущего" — так назвали новый образовательный кластер в Иркутской области. Уже в ноябре он начнет принимать первые заявки."Такой масштабный проект впервые в Иркутске, в Иркутской области, в России. Этим обязательно хочется воспользоваться: хочется самого лучшего для своих детей", — отмечает Екатерина Спивак.У Екатерины Спивак трое детей. Младший только собирается идти в детский сад. Поэтому вопрос, куда отдавать ребенка, стоит в семье остро. "Точка будущего" сможет принять около тысячи учеников. Обучение бесплатное. А чтобы попасть в центр – достаточно электронной заявки.Главная идея – сделать качественное образование доступным для всех. Именно поэтому под одной крышей смогут обучаться дети с ограниченными возможностями и дети-сироты. Около 15% учеников будут из приемных семей. Главный инвестор, бизнесмен Альберт Авдолян, много лет прожил в Иркутске и знает о проблемах региона не понаслышке. Именно поэтому решил сделать акцент на формировании социальной среды для всех детей. Семьи с приемными родителями будут жить по соседству со школой, в специально построенном коттеджном поселке."Мы планировали на 20 семей. Но в ходе отбора и собеседования у нас появилась одна семья, в которой 11 детей. Обсудив этот вопрос, мы с Альбертом Авдоляном приняли решение: для одной такой большой семьи выделяем отдельный дом", — поясняет президент благотворительного фонда "Новый дом" Ирина Белянова.Уникальный в "Точке будущего" и сам подход к обучению. Учить здесь будут не только детей, но и преподавателей. Преподавателей — новым методикам. Подготовку они проходят еще на этапе отбора. Ее также финансирует благотворительный фонд "Новый дом", глава попечительского совета Сергей Чемезов – тоже уроженец Иркутской области. После формирования штата отобранные кандидаты сами будут участвовать в адаптации образовательных программ."Для нас очень важно то, чтобы мы не вложили в руки нашим преподавателям уже готовые программы, которые могут им нравиться или не нравиться, но им придется с ними работать. Наоборот, чтобы в эти программы они вложили свои души", — подчеркивает президент благотворительного фонда "Новый дом" Ирина Белянова.Спортивные и музыкальные классы, театр, мастерские, лаборатории для изучения точных наук и литературные секции. Здесь найдется занятие для каждого ребенка. Авторы проекта убеждены: кроме общего фундамента к ученику необходимо найти индивидуальный подход и максимально развить его потенциал.Особое внимание здесь уделяют и архитектурным элементам. Проектировка объекта проводилось с учетом лучших мировых практик. Мягкие цвета в интерьерах, освещаемые, просторные помещения и экологические материалы. Строительство центра уже вышло на финишную прямую."Мы монтируем инженерные системы. Начались финишные работы, ведутся работы по благоустройству территории, по дорожному покрытию, по озеленению. В ближайшем будущем у нас начнется посадка деревьев. Демонтаж временного забора и монтаж постоянного забора", — поясняет технический специалист Александр Хлучин.Пробное учебное полугодие начнется в "Точке будущего" уже в январе 2020 года. За несколько месяцев преподавателям предстоит отработать и скорректировать учебные программы, а первым ученикам – протестировать все оборудование нового комплекса. Со следующего года школа и сад заработают в полномасштабном формате. А опыт создания подобного образовательного кластера, вероятно, начнут применять в других регионах страны.