Ежегодный фестиваль цветочных фигур прошел в Колумбии. Десятки флористов собрались в городе Медельин, чтобы представить свои работы.

Ежегодный фестиваль цветочных фигур прошел в Колумбии. Десятки флористов собрались в городе Медельин, чтобы представить свои работы.Они прошли парадом — его протяженность составила почти 3 километра, передает телеканал "Россия 24".Вдохновением многих мастеров стали последние события в стране — от недавней победы колумбийского велосипедиста Эгана Бернала в "Тур де Франс" до мирного процесса с Революционными вооруженными силами Колумбии.