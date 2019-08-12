Местный житель похитил кошелек, в котором находились более 38 000 рублей.

3 августа в дежурную часть МО МВД России «Ковровский» обратился 80-летний местный житель, сообщивший, что у него был похищен кошелек с деньгами в сумме 38 000 рублей. В ходе общения с сотрудниками полиции пожилой мужчина смог подробно рассказать о маршруте своего передвижения в день хищения, а также о незнакомом молодом человеке, которого видел несколько раз за день.Сотрудники полиции провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в результате которого по подозрению в краже денег задержали 25-летнего местного жителя, по описанию схожего с тем, о котором говорил пенсионер.Подозреваемый в содеянном сознался, пояснив, что обратил внимание на пожилого мужчину в одной из торговых точек. Чтобы убедиться в наличии денег в кошельке потерпевшего, злоумышленник обратился с просьбой одолжить ему небольшую сумму для покупки сигарет. Пенсионер согласился. В дальнейшем фигурант, проследив за дедушкой до его дома, дождался момент, когда пенсионер поставит сумку на землю, чтобы открыть ворота, похитил кошелек и скрылся.Часть похищенной суммы фигурант успел потратить, оставшиеся деньги сотрудники полиции изъяли и в ближайшее время вернут потерпевшему.Следователями МО МВД России «Ковровский» в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ (кража).