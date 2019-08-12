В отношении ответственных должностных лиц возбудили 3 дела об административных правонарушениях

В отношении ответственных должностных лиц возбудили 3 дела об административных правонарушенияхПрокуратура провела проверку соблюдения законодательства о социальной защите лиц с ограниченными возможностями.В Ковровском специальном доме-интернате для инвалидов и престарелых выявили многочисленные нарушения.Так, там не хватало мебели и предметов длительного пользования, сотрудники соцучреждения нарушали санитарно-эпидемиологическое благополучие граждан. В доме-интернате оказались неисправными система оповещения людей о пожаре и устройство для самозакрывания дверей и много другое.В отношении ответственных должностных лиц возбудили 3 дела об административных правонарушениях.