В Аддис-Абебе планируется установить еще один памятник знаменитому русскому поэту Александру Пушкину и его прадеду Абраму Ганнибалу.

В Аддис-Абебе планируется установить еще один памятник знаменитому русскому поэту Александру Пушкину и его прадеду Абраму Ганнибалу.Автором бронзовой скульптуры на гранитном постаменте станет член Союза художников России и ЮНЕСКО Алексей Чебаненко. Общая высота памятника составит 5-5,5 метра, фигура Пушкина будет выполнена в полный рост (высота до 3 метров), а Абрама Ганнибала планируется изобразить на постаменте."Это будет прежде всего памятник дружбе двух народов — России и Эфиопии. Очень важно показать связь между нашими странами через Пушкина, через его пращура Ганнибала", — пояснил РИА Новости скульптор.Предполагается, что памятник будет установлен в центре эфиопской столицы, сейчас власти подыскивают ему подходящее место. При этом в городе уже есть монумент Пушкину и площадь Пушкина.Абрам (Ибрагим) Ганнибал родился, вероятно, в 1688 (или 1696) году в Африке. Согласно традиционной версии историков, он родился на севере Эфиопии (Абиссинии). Однако недавние исследования выпускника Сорбонны бенинского слависта Дьедонне Гнамманку идентифицируют его родину как город Логон-Бирни на рубеже современных Камеруна и Чада (там находился султанат Логон).