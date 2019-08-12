Российский композитор и певец Игорь Николаев поделился неожиданным известием. Он даже посвятил этому пост в своем Instagram-аккаунте.

Российский композитор и певец Игорь Николаев поделился неожиданным известием. Он даже посвятил этому пост в своем Instagram-аккаунте.Музыкант выложил серию фотографий и видео на своей личной странице. Везде он запечатлен в компании супруги Юлии Проскуряковой и их 3-летней дочки Вероники."Вот такой у нас вчера был день рождения на троих! Пока все разъехались по Европам и Америкам, мы наслаждаемся Подмосковьем! Всем хорошего дня!", – подписал пост Игорь Юрьевич.Как оказалось, семья выехала из города по случаю дня рождения жены композитора. 11 августа Юлии исполнилось 37 лет, сообщает . В какой именно район они отправились устраивать торжество – выяснить не удалось.В комментариях под фотографиями свои поздравления и комплименты оставили многие звезды российского шоу-бизнеса: Ирина Салтыкова, Кристина Орбакайте, Валерий Сюткин и дизайнер Игорь Гуляев.Поклонники тоже решили не отставать от своих кумиров, поэтому активно начали писать добрые пожелания. "Всегда любуюсь вами, обожаю вас! Вы такие позитивчики, от вас ! Всегда приятно на вас смотреть! Счастья вашей семье и здоровья!", "От вас веет теплом и любовью! Всего доброго вашей семье!", – писали искренние фанаты."Пусть Ангел счастья будет рядом с вами всегда!", – отметил пользователь Сети.Также многие добавили, что Николаеву крайне повезло с возлюбленной. "Юля такая неженка, прелесть просто! И совсем еще молоденькая! Любите ее сильно! Она шоу-бизнеса, далека от сплетен и всего плохого! Таких нет сейчас!", – высказалась обожательница.