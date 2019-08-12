Затраченные на это средства впоследствии взыскивают с нарушителя

Затраченные на это средства впоследствии взыскивают с нарушителяВо Владимире продолжают демонтаж незаконно установленных рекламных конструкций. Специалисты планировали демонтировать 19 конструкций, 16 из которых разместили на здании ЦУМ «Валентина». Однако некоторые собственники добровольно сняли свои незаконные рекламные конструкции.«У нас нет задачи «кошмарить бизнес», - рассказала Ольга Коршунова. - Но наружная реклама - неотъемлемая частью города, она должна органично вписываться в городское пространство, соответствовать единому концептуальному взгляду на внешний вид Владимира, не быть стихийной».Если рекламные конструкции установили незаконно, мэрия высылает предписания собственникам конструкции или собственникам имущества, предлагая добровольно убрать рекламу. В противном случае ее удалят силами администрации города. Но затраченные на это средства впоследствии взыскивают с нарушителя.За установку незаконных рекламных конструкций грозят штрафы: до 2,5 тысяч рублей для физических лиц, до 5 тысяч рублей — для должностных лиц, до 10 тысяч рублей — для юридических лиц.