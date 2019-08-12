Ее местонахождение неизвестно с 6-го августа

Ее местонахождение неизвестно с 6-го августаВо Владимирской области без вести пропала жительница Кольчугино — 32-летняя Елизавета Павлова (Михеева).В поисковом отряде «Лиза Алерт» уточняют, что местонахождение женщины неизвестно с 6-го августа.Приметы Елизаветы: рост 165 сантиметров, тёмные волосы, карие глаза.Она была одета в черную куртку, светлые джинсы и темные кроссовки. С собой у женщины была белая сумка.Инфорг для связи: Светлана Фокси 8-996-196-19-06.