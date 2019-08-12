Ее местонахождение неизвестно с 6-го августа
Ее местонахождение неизвестно с 6-го августа
Во Владимирской области без вести пропала жительница Кольчугино — 32-летняя Елизавета Павлова (Михеева).
В поисковом отряде «Лиза Алерт» уточняют, что местонахождение женщины неизвестно с 6-го августа.
Приметы Елизаветы: рост 165 сантиметров, тёмные волосы, карие глаза.
Она была одета в черную куртку, светлые джинсы и темные кроссовки. С собой у женщины была белая сумка.
Инфорг для связи: Светлана Фокси 8-996-196-19-06.