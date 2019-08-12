В международном аэропорту Гонконга до конца 12 августа отменены все рейсы. Причина - здание аэропорта оккупировали тысячи антиправительственных демонстрантов. Разрешение на посадку дается только тем самолетам, что уже в воздухе. Сидячая забастовка в зале прилетов длится уже 72 часа. Теперь демонстранты заполнили и зал вылетов.

В международном аэропорту Гонконга до конца 12 августа отменены все рейсы. Причина — здание аэропорта оккупировали тысячи антиправительственных демонстрантов. Разрешение на посадку дается только тем самолетам, что уже в воздухе. Сидячая забастовка в зале прилетов длится уже 72 часа. Теперь демонстранты заполнили и зал вылетов.При этом аэропорт Гонконга – самый загруженный в мире. Он обслуживает по восемьсот рейсов ежесуточно, напоминает РИА Новости. Также парализованы дороги к аэропорту. По ним к воздушной гавани направляется все больше и больше демонстрантов.В минувший уикенд в столкновениях между полицией и протестующими против законопроекта об экстрадиции пострадали порядка четырех десятков человек. При этом пострадали как противники законопроекта, так и стражи порядка. После столкновений противники законопроекта призвали всех присоединиться к демонстрантам, чтобы выразить недовольство жесткими действиями полиции. Полиция использовала против демонстрантов слезоточивый газ, демонстранты в ответ использовали лазерные указки и бутылки с коктейлями Молотова. В Пекине считают, что действия оппозиции в Гонконге координируются из Вашингтона. Демонстранты только за одну неделю более 800 раз пытались остановить движение транспорта в городе и остановить работу метро.Законопроект об экстрадиции подразумевает выдачу граждан КНР из Гонконга в материковый Китай.