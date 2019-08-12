Отпуск звезды российских сериалов продолжается. Кристина Асмус наслаждается отдыхом на Мальдивах.

Отпуск звезды российских сериалов продолжается. КристинаАсмус наслаждается отдыхом на Мальдивах.Знаменитость улетела на курорт вместе с дочерью Анастасией.Артистка и ее наследница поселилась в арендованной вилле. Теперь Кристина Асмусдразнит поклонников роскошными снимками, публикуя их в Instagram.Сегодня, 12 августа, например, знаменитость опубликовалафото, на котором запечатлена обнаженной. Кристина принимает ванну с маслами и лепесткамироз в закрытом дворике апартаментов. Асмус позирует спиной, поэтому интернет-обыватели могут оценить ее тонкуюталию.Ниже артистка отметила, что испытывает дзен. Между темхештегами намекнула, что скучает без мужа – юмориста Гарика Харламова.Напомним, супруг остался дома. У юмористаслишком много работы, поэтому артистке пришлось лететь на отдых только сдочкой."Попроси Гарика сделатьтакую же (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", "Опять сейчас статьи появятся: Гарик Харламов не уследил за женой👍😆", "🧐 А кто фоткает? Бульдог где ты?!?!??!!!", "Гарикобойди ванну, не видно кто это", "Да что ж ей никто не подсказал, чтокамера с другой стороны 😉", – поддержали пользователи Сети.