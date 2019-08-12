Отпуск звезды российских сериалов продолжается. Кристина
Асмус наслаждается отдыхом на Мальдивах.
Отпуск звезды российских сериалов продолжается. Кристина
Асмус наслаждается отдыхом на Мальдивах.
Знаменитость улетела на курорт вместе с дочерью Анастасией.
Артистка и ее наследница поселилась в арендованной вилле. Теперь Кристина Асмус
дразнит поклонников роскошными снимками, публикуя их в Instagram.
Сегодня, 12 августа, например, знаменитость опубликовала
фото, на котором запечатлена обнаженной. Кристина принимает ванну с маслами и лепестками
роз в закрытом дворике апартаментов. Асмус позирует спиной, поэтому интернет-обыватели могут оценить ее тонкую
талию.
Ниже артистка отметила, что испытывает дзен. Между тем
хештегами намекнула, что скучает без мужа – юмориста Гарика Харламова.
Напомним, супруг остался дома. У юмориста
слишком много работы, поэтому артистке пришлось лететь на отдых только с
дочкой.
"Попроси Гарика сделать
такую же (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.
ред.)", "Опять сейчас статьи появятся: Гарик Харламов не уследил за женой👍😆", "🧐 А кто фоткает? Бульдог где ты?!?!??!!!", "Гарик
обойди ванну, не видно кто это", "Да что ж ей никто не подсказал, что
камера с другой стороны 😉", – поддержали пользователи Сети.